صحف مصرية تبرز مضامين كلمة #خادم_الحرمين في #القمة_العربية_الأوروبية

الخليج - واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، وأعرب خلالها عن أمله في نجاح القمة العربية الأوروبية في المساعدة على إيجاد حلول للقضايا والمشكلات خاصة قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين، إضافة إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

وسلطت الضوء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ، التي أكد فيها أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية واتخاذ موقف دولي موحد للتصدي للتدخلات الإيرانية.

Advertisements

ونشرت تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أن حل القضية الفلسطينية مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص.

ونوهت بتأكيد خادم الحرمين الشريفين أن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، داعيا للحل السياسي للأزمات التي تمر بها الدول العربية وفقًا للمرجعات الدولية في هذا الشأن.

وأوردت الصحف المصرية تثمين خادم الحرمين الشريفين الجهود الأوروبية الداعمة لذلك، مبينًا أن المملكة عانت شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب.