انت الان تتابع استقالة مدير جريدة «موالية» لبوتفليقة بسبب المظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقال مدير أخبار جريدة البلاد الجزائرية أنس جمعة من منصبه، بعد اتهامه من قبل نشطاء بالتعامل "غير المهني" مع الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وقال "جمعة"، في تدوينة على "فيسبوك": "الانسحاب جاء لأننا كصحفيين صحيح فشلنا في أداء مهمتنا بمهنية وموضوعية يوم الجمعة وخيبنا أمل الشعب، لكن أيضا لتحولنا إلى كبش فداء ما يحدث في الجزائر، وتم مس كرامتنا وإنسانيتنا كمواطنين لديهم شرف وعائلات، قبل أن تمس كصحفيين، أصبحت الشتائم والدروس تتهاطل علينا حتى من بعض النخب المثقفة، تم تحميلنا فاتورة المرحلة كاملة، نتحمل أكيد جزء منها، لكن ليس كلها".

استقالة جمعة كانت رد فعل لهجوم شنه جزائريون احتجاجا على تغطية الجريدة ووسائل إعلام أخرى للاحتجاجات، التي شهدتها البلاد، الجمعة الماضي، ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وخلافا لوسائل إعلام محلية، غطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في سابقة من نوعها المظاهرات التي تشهدها البلاد، الرافضة لترشح الرئيس عبد