الان تتابع بالصور.. تعرف على تفاصيل ومواصفات وسعر “هواوي ميت x” القابل للطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت شركة هواوي الصينية الرائدة، رسميا، عن “صدمة” جديدة في سوق الهواتف الذكية، بإطلاقها هاتف “هواوي ميت إكس” القابل للطي.

ونشر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، تقريرا مفصلا عن جميع الأسرار والتفاصيل الخاصة بـ”قنبلة هواوي” القابل للطي، بعد أيام قليلة من إطلاق منافستها “سامسونغ” الكورية الجنوبية، نسختها القابلة للطي “غلاكسي فولد”.

وظهر هاتف “هواوي ميت X” بصورة مختلفة تماما عن هاتف “غلاكسي فولد”، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

وتقدم أيقونة “هواوي” شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف “هواوي” ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

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وتم دعم “هواوي ميت X” بمعالج قوي “كيرين 980″، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، بسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف “هواوي ميت X” رسميا في الأسواق العالمية منتصف عام 2019 الجاري، بسعر يصل إلى 2600 دولار أمريكي.

وكانت “هواوي” نشرت صورة تظهر أنها تثبت لافتة تحتوي على هاتف “قابل للطي”، لكن ظهرت أيضا مجموعة من “السقالات” التي تحجب جزء كبير من الملصق.

وعرضت اللافتة هاتفا طويلا قابلا للفتح والإغلاق من المنتصف، وفي صورة ثانية يظهر وهو مطويا. وكتب على اللافتة “أول هاتف من الجيل الخامس قابل للطي في العالم”، بجانب كلمات “هواوي ميت X” أسفل منها مباشرة.