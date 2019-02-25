الان تتابع “الصحة” تحذر من مشروبات محلاة بالسكر يروج لها بالعكس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حذرت وزارة الصحة من المنتجات المحلاة بالسكر، والتي يروج لها بعكس ذلك، ونشرت “الصحة” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صورة توضيحية تشرح طبيعة المنتجات.
وأفادت الوزارة أن بعض المنتجات يتم تحليتها بأشكال مختلفة من السكريات، منها محليات الذرة، سكر العنب، المالتوز، اللاكتوز، والعسل.
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