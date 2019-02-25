بـ 5 أهداف.. خطة أممية لمواجهة الجوع في اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 4 سنوات من الحرب والرصاص والذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، أعلنت الأمم المتحدة عن خطة مواجهتها لما يحدث في اليمن من مجاعة ومرض وكوارث إنسانية.

وتدور خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019 حول 5 أهداف ذات أولوية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان إن ”أول هذه الأهداف يتمثل في مساعدة ملایین السكان على التغلب على الجوع، فيما يبرز الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشي الكولیرا والأمراض المعدیة.

ويسهم الهدف الثالث في تعزیز كرامة الأسر النازحة؛ بينما يتمثل الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنیین، حسب البيان.

وأضافت المسؤولة الأممية: أما الهدف الخامس فهو من أجل الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسیة المنقذة للأرواح.

وقالت إن الأمم المتحدة وشركاءھا في العمل الإنساني، أطلقوا في الـ 18 فبرایر الجاري، خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن، التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لتوفیر المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 ملیون شخص ھذا العام.

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وأضافت: ھذا ھو أكبر نداء استغاثة إنساني موحد للیمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمرًا لحشد الدعم من قبل الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أربعة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم، منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، بحجة دعم حكومة هادي.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وشردت أكثر من مليونين، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة والانهيار.

وينفّذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن وغارات جوية على مناطق مدنية في أحيان كثيرة وإن كان ينفي تعمُّد ذلك، دعماً للقوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وخلّفت هذه الحرب جيشاً من الفقراء والأرامل والمفقودين، وتشهد معظم المحافظات انتشاراً واسعاً للأمراض الوبائية مثل الملاريا والكوليرا وغيرها.