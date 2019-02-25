عشب كاليفورنيا المقاوم لألزهايمر.. تعرف عليه

كشف علماء أمريكيون عن نبات ينمو في ولاية كاليفورنيا يحمل سر علاج مرض ألزهايمر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مركز "سالك" لخلايا الأعصاب في سان دييجو أن نبات "يربا سانتا" الذي يطلق عليه اسم "العشب المقدس" باللغة الإسبانية يستخدم منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي للأمراض الشائعة مثل الحمى والصداع.

ويأمل الخبراء في أن يقلل ذلك النبات أيضا من تورم الدماغ في مرضى الخرف، مما يساعد في تغيير طريقة العلاج الحالية للملايين حول العالم.

وحدد فريق البحث جزيئا في الشجيرة يسمى الستيروبين، الذي اكتشفوا أنه المكون الأكثر نشاطًا، واختبروا المستخلصات النباتية الأخرى لدراسة تأثيراتها على الخلايا العصبية في الفئران، ووجدوا أن الستيروبين له تأثير قوي مضاد للالتهاب على خلايا الدماغ المعروفة باسم الخلايا الدبقية، والتي تعد حيوية لتطوير مرض ألزهايمر.

وتبين أيضا أن الستيروبين مزيل فعال للحديد الذي يمكن أن يسهم في تلف الخلايا العصبية في الشيخوخة والأمراض العصبية التنكسية.