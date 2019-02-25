دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

يعتقد العديد من الأشخاص أن التصوير على خلفية بيضاء أمر في غاية السهولة ، فهو لا يتحتاج إلا لوضع الشئ المُراد تصويره أمام الخلفية البيضاء واطلاق الفلاش ثم إلتقاط الصورة، ولكن للأسف فإن هذا هو الجزء الاسهل من العملية، يجب عليك ضبط الإضاءة بشكل صحيح واختيار الإعدادات المناسبة. © alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

غالباً إن النتيجة التي ستحصل عليها إذا قمت بالتصوير عشوائياً هي صورة ذات خلفية رمادية، وإذا قمت ببعض التعديلات ستحصل على خلفية قريبة للأبيض ولكن سترى الظلال في كل مكان، لذلك سنشرح لكم بالتفصيل كيفية التصوير باستخدام خلفية بيضاء للحصول على نتائج جيدة.

* 3 أخطاء يجب تجنبها عند التصوير على خلفية بيضاء

أولاً :- الخلفية غير مضاءة بشكل جيد

لابد أن تضاء الخلفية بما يقارب مرتين أكثر من كمية الضوء الساقطة على الشئ الذي يتم تصويره، على سبيل المثال إن كنت تريد تصوير شئ ضمن فتحة f/8، اضبط أضواء خلفيتك إلى مرتين أكثر سطوعاً، لذا لابد أن يقرأ مقياس الضوء لديك اضاءة الخلفية بـ f/16 .

– ملاحظة:

أنت بحاجة إلى قياس أضواء الخلفية بشكل منفصل عن الضوء الساقط على موضوع التصوير، فعندما تقوم بقياس الضوء الساقط على موضوع التصوير لابد أن تقوم بإطفاء أضواء الخلفية والعكس بالعكس.

لأنه عندما يكون كلاً من أضواء الخلفية والضوء الرئيسي يعملان معاً، فإن مقياسك سوف يعطيك f/8 على موضوع التصوير لأنك هنا تقوم بقياس الضوء الساقط على موضع التصوير وليس على الخلفية.

الصورة اليمنى في الأسفل تعرض ما سيبدو عليه الأمر عندما لا تقوم بإضاءة الخلفية ككل، ستحصل على درجة ولون آخر بدلاً من الخلفية البيضاء المطلوبة، في الصورة التي على اليسار الخلفية أضيئت ولكن ليس هناك ضوء رئيسي يسقط على الكائن.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

* إعدادات الكاميرا العامة من أجل جميع الحالات

حساسية ISO 250 وسرعة غالق 1/160 من الثانية، تصوير ضمن f/8 وقراءة الخلفية f/16، سرعة الفلاش ضبطت على طاقة 1/16th الصورة في الأسفل تعرض تأثير الإعداد عبرإصدار ضوء الخلفية الجهة اليسرى فقط.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

ستلاحظ في الصورتين في الأسفل أنه فقط ضوء الخلفية الأيمن يعمل في الصورة اليسرى، وفقط ضوء الخلفية الأيسر يعمل في الصورة اليمنى، هذه الإضاءة مقبولة بالطبع ان كان هذا كل ما تريده، وقد تم وضع الضوء الرئيسي بزاوية 45 درجة مع الكاميرا لكي يرتد الفلاش ليكون من السهل تعديله.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

ربما تلاحظ أيضاً أنه في الصورة اليسرى في الأعلى يوجد ظل للموضوع على الخلفية، وذلك لأن ضوء الخلفية الأيسر لا يعمل ، وإذا قمنا بتشغيله فإن هذا الظل سوف يمحى.

في الأسفل توجد صورة بها تعمل الأضواء الثلاثة بشكل صحيح.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

الآن لديك أضواء الخلفية والضوء الرئيسي تم ضبطه و تحتاج الآن لأن تضمن أن هذه الأضواء توجه فقط ناحية الكائن المطلوب، وهذا يقودنا الى الخطأ التالي .. العزل.

ثانياً :- عزل غير كافي للكائن عن الخلفية

لأن أضواء الخلفية أكثر سطوعاً فأتت بحاجة الى فصلهم عن أضواء موضوع التصوير، ويوجد هناك طريقتين رئيسيتين لفعل هذا:

– امتصاص الضوء Flagging

– المسافة Distance

* قطع الضوء

يمكنك استخدام أي كتلة لكي تمتص الضوء، ويمكن استخدام الورق المقوى الأسود لأنه يمتص الضوء ولا يسمح له بالنفاذ أو الارتداد .

أيضاً يقوم بمنع الضوء من التسرب الى الاماكن التي لا تريده فيها، و إن لم تقم بهذا فإن الشئ الذي تصوره سيملك تأثير هالة وستبدو الخلفية مضاءة بشكل أكثر من اللازم.

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بمجرد الانتهاء من الخطوة السابقة ، فإنك بحاجة لأن تبعد موضع التصوير بما فيه الكفاية عن الخلفية وأضواء الخلفية بحيث تضمن أنَّ أي تسرب لا يمكن أن يمس موضوعك.

وهذا يعتمد على تفضيلك الشخصي طبعاً، ربما تريد بعض تسرب الضوء على موضوعك من أجل منظر أو تأثير معين، أو ربما لا تريد هذا.

* ماذا إذا كنت تريد بعض تسرب الضوء إلى الموضوع ؟

تأكد من القيام ببعض الاختبارات باستخدام عدسات مختلفة، حيث أنّ الانحراف اللوني يميل لأن يحدث حول الحواف بسبب وفرة الضوء، بعض العدسات عرضة للانحراف اللوني بغض النظر عن الفتحة، بينما بعضها الآخر يمكنه أن يتعامل مع هذا بشكل جيد حتى مع استخدام الفتحات الواسعة .

أيضاً كن حذراً بالنسبة لكمية التسرب التي تسمح بها حتى لا يتم عدم اقتطاع أجزاء من الموضوع بسبب التعريض المفرط لتسرب الضوء.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

الصور في الأعلى تعرض الموضوع مضاء بشكل جيد، أضواء الخلفية الاثنان يعملان بقوة f/16 والضوء الرئيسي يعمل ضمن f/8، ولا يوجد هناك ظلال غير مرغوبة على الخلفية، كما كنت أريد.

على أيّة حال، أنا اريد أن يوجد انعكاس وظل على المقدمة، وهذا يقودنا للتحدث عن الخطأ الثالث الذي يجب تجنبه… الكائن العائم.

ثالثا :- الكائن العائم

إن لم تقم بتضمين بعض ظلال الأرض، الشئ الذي تقوم بتصويره سيبدو كأنه يطفو في هواء أبيض، أو تم قصه ولصقه على ورق أبيض.

أفضل نصيحة لتجنب الكائنات العائمة هي استخدام سطح عاكس مثل زجاج أبيض نصف شفاف، أو ورق بلاط أبيض كقاعدة لموضوعك ليقف عليها.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

يمكنك تعديل تعتيم هذا الانعكاس في ادوبي فوتوشوب من خلال عملية المعالجة بعد التصوير، لكن وجود الانعكاس يظهر أن كائنك مزروع بقوة على أرض ثابتة. * خطأ اضافي: خلفية بيضاء مفرطة التعريض

كن حذراً من عدم إضافة الكثير من الضوء إلى الخلفية، لأن الأبيض سيبدأ غالباً بالتوهج حول الموضوع كأن لديك إضاءة شمس من الخارج.

هذا يخفض التباين الشئ سيبدو كأنه يملك القليل من الهالة، كما ترى في الصور التي في الأسفل.

© alqiyady التصوير باستخدام خلفية بيضاء: 3 اخطاء يجب أن تتجنبها

نأمل أن هذه المقالة التعليمية ألقت بعض الضوء على التقنيات الأساسية لـ التصوير باستخدام خلفية بيضاء بنسبة 100% ، وأن تكون قد بددت أي غموض بشأن كيفية الحصول على المشاهد والصور الواضحة والنقية.

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