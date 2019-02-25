دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ثلاث عدسات تامرون جديدة لكاميرات كانون ونيكون وسوني

تم الإعلان عن 3 عدسات تامرون جديدة اثنتان منهما تستهدفان مستخدمي كاميرات DSLR كاملة الإطار، والعدسة الثالثة للمصورين الذين يستخدمون كاميرات ميرورليس من سوني، كل عدسة في هذه المجموعة مختلفة تمامًا عن الأخرى، لكننا متأكدين من أنهم جميعًا سيجدون اهتمام كبير من المصورين.

* عدسات تامرون الجديدة لكاميرات كانون ونيكون

العدسة الأولى من عدسات تامرون هي عدسة 35-150 ملم بفتحة f/2.8-4 Di VC OSD لكاميرات كانون ونيكون والتي تم تصنيفها على انها عدسة بورتريه – زوم وذلك للمدى الكبير التي تغطيه وخاصة لتصوير البورتريه، فهي تعطيك المزيد من الحرية في استخدام البعد البؤري الأفضل للبورتريه بدء من 35 ملم – 85 ملم – 105 ملم وانتهاء عند 135 ملم لسهولة التأطير.

© alqiyady ثلاث عدسات تامرون جديدة لكاميرات كانون ونيكون وسوني

كما أنها صغيرة نسبياً وخفيفة الوزن ومن المحتمل أن تكون مزودة بفتحة عدسة متغيرة f / 2.8-4، يمكن للعدسة أن تركز على مسافة تقرب 17.7 انش خلال نطاق التكبير وتتمتع بعناصر تشتيت منخفضة وعناصر شبه كروية لتصحيح الانحرافات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تستخدم محرك صامت ووحدة MPU مزدوجة من أجل AF الهادئ والسريع وتثبيت الصورة الفعال لتعويض الاهتزاز.

أما العدسة الثانية من عدسات تامرون في احدث عدسات SP الراقية من شركة Tamron وهي عدسة 35mm f / 1.4 لـ كاميرات كانون EF و نيكون F.

© alqiyady ثلاث عدسات تامرون جديدة لكاميرات كانون ونيكون وسوني

وبفضل البعد البؤري الاشهر في عالم التصوير، وعدت تامرون بتقديم وضوح مذهل وتأثير بوكه ناعم وجميل، مع سرعة F/1.4 ونظام تركيز تلقائي USD متعدد الاستخدامات نظرًا لمدى رؤية العدسة واسعة الزاوية نوعاً ما.

* عدسات تامرون الجديدة لكاميرات سوني

العدسة الأخيرة من عدسات تامرون الجديدة لهذا اليوم هي بالتأكيد التي جذبت الانتباه الأكبر، عدسة 17-28 ملم بفتحة f / 2.8 Di III RXD لكاميرات سوني ميرورليس بنظام تثبيت E.

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© alqiyady ثلاث عدسات تامرون جديدة لكاميرات كانون ونيكون وسوني

إنها عدسة مدمجة لديها فتحة f / 2.8 سريعة وتغطي الأطوال البؤرية القياسية ذات الزوايا الواسعة، أضف إلى ذلك الحد الأدنى لمسافة التركيز والذي يبلغ 7.5 انش ونظام التركيز التلقائي RXD المصمم للعمل مع التصوير الثابت وتصوير الفيديو، كما أن قياس 17-28 ملم يجعله خيارًا ممتازاً للمصورين باستخدام كاميرات ميرورليس من سوني.

لم يتم الإعلان عن أسعار العدسات بعد، سنقوم بنشرها حين توافرها.

هذا الموضوع ثلاث عدسات تامرون جديدة لكاميرات كانون ونيكون وسوني ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي