دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق الرسائل Messages يتيح الوصول إلى مساعد قوقل والاستفادة من مزاياه

© Tech World قدمت بواسطة Messages_GIF

تمتلك قوقل تطبيقًا خاصًا بالرسائل على نظام أندرويد يساعد المستخدمين على تصنيف وقراءة الرسائل بشكل سهل وشامل، هذا التطبيق يطلق عليه Messages ولكنه كان يحتاج إلى خطوة إضافية ليصبح أكثر تكاملًا، وهو ما فعلته الشركة بالسماح لمساعدها الولوج للتطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بمزايا مساعد قوقل من خلال نقرة واحدة فقط ومن ثم يمكن بكل سهولة منح الأوامر، وستتيح هذه الخاصية إمكانية الحصول على مساعدة بخصوص إيجاد مطعم أو صالة مناسبة لحضور الأفلام ومشاركتها مع الأصدقاء بشكل شبيه لميزة الردود الذكية في البريد الإلكتروني على سبيل المثال.

وقالت صاحبة المساعد المميز أنها عملت مع شركات الهواتف والاتصالات مثل سامسونج وهواوي وأورانج وغيرها على تطوير تطبيق الرسائل Messages للوصول إلى مزايا تساعد المستخدم بالحصول على تجربة جيدة في مكان واحد.

التدوينة تطبيق الرسائل Messages يتيح الوصول إلى مساعد قوقل والاستفادة من مزاياه ظهرت أولاً على عالم التقنية.