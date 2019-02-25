الجيش السورى تصدي لتسلل مجموعات إرهابية تجاه نقاط عسكرية بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت وحدات من الجيش السورى، اليوم /الاثنين/، لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية تجاه النقاط العسكرية فى ريف حماة الشمالى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدة من الجيش المتمركزة في تل بزام أقصي شمال ريف حماة استهدفت مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة، حاولت التسلل من محور بلدة مورك باتجاه نقاط الجيش، ما أسفر عن إحباط محاولات التسلل وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحتهم.

كما دمرت وحدات من الجيش السوري أوكارا ومنصات إطلاق قذائف صاروخية في بلدة اللطامنة كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على البلدات بريف حماة الشمالي.

وكانت وحدات من الجيش قد ردت أمس /الأحد/ على اعتداءات الإرهابيين وخروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد، حيث دمرت مقراتهم وتجمعاتهم في أطراف بلدتي اللطامنة وحصرايا بريف حماة الشمالي.

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