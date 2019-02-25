شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى النار، اليوم الاثنين، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان إن إطلاق زوارق الاحتلال النار على الصيادين جرى فى المنطقة المسموح الصيد بها دون وقوع إصابات. وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتداءات مستمرة ضد الصيادين ببحر قطاع غزة كان آخرها اعتقال 7 الأسبوع الماضي..وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

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