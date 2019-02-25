مصر تشهد صب خرسانة أطول برج في أفريقيا

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، شهد بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الأفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وصرح مدبولي قائلا: "هذا حدث تاريخى، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة"، فيما أفاد مسؤولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، بأن هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بأن "صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 385 مترا، سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالميّ، كما وضع معيارا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة".

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وتابع الوزير، قائلا: "إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1,709,330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني".

في سياق آخر، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، القمة العربية — الأوروبية الأولي، وأكد على أن عقد القمة في مصر ليس غريبا عليها، مشيرا إلى أن تلك القمة تؤكد أن العوامل المشتركة بين أوروبا والعرب أكثر من الأشياء، التي تفرقهم.

ولفت الرئيس المصري، خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى إلى تعدد التحديات المشتركة وتعدد الفرص عن طريق التعاون والاستثمار في إطار التعاون وليس التنافس، مشيرا إلى أن التعاون لضمان الهجرة الآمنة يحقق العديد من المصالح.