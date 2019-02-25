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مفاجأة غير متوقعة بشأن محاولة اختطاف طائرة بنغالية متجهة إلى دبي

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وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت، مساء أمس الأحد، أن طائرة كانت متجهة من العاصمة دكا إلى مدينة دبي، هبطت بصورة اضطرارية في طار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعدما حاول مسلح اختطاف الطائرة والسيطرة على قمرة القيادة.

© Photo / CC0

وقال أحد أعضاء البرلمان البنغالي المحلي في تصريحات تلفزيونية محلية، كان على متن الطائرة، إن المسلح كان يصرخ "أريد أن أتحدث مع رئيسة الوزراء".

من جانبه، قال قاسم ديوان، مفوض الشرطة بمدينة تشيتاجونغ، في تصريحات لوكالة "رويترز" إن المشتبه به في خطف الطائرة كان ممسكا بمسدس مزيف.

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وتابع: "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

ومضى: "لم يكن المشتبه به متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته، وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء، لكنا مازلنا نجري تحقيقا، لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

وكانت القوات الخاصة البنغالية قد أطلقت النار على الراكب المشتبه في خطفه الطائرة المتجهة إلى دبي.

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