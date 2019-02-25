انت الان تتابع إصابة 16 عاملًا في انفجار بمخيم الهول شمالي سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مستودع في مخيم الهول شمال شرقي سوريا بإصابة 16 عاملا، غالبيتهم بحروق من الدرجة الثانية، وفق ما أعلنت منظمة الإنقاذ الدولية التي تساعد طواقمها النازحين لوكالة "فرانس برس"، أمس الأحد. ويؤوي المخيم، الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، أكثر من 45 ألف شخص، بينهم نحو 5 آلاف شخص تم إجلاؤهم منذ الأربعاء الماضي من آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، وأتى الحريق على أكثر من 200 خيمة مخصصة للعائلات كانت موضبة داخل المستودع، وفق المنظمة، قبل إخماد النيران.

وقالت مديرة التواصل لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة، ميستي بوسويل، إن "انفجار أسطوانة غاز في مخيم الهول ليل الجمعة تسبب باندلاع حريق داخل مستودع"، مما أدى إلى إصابة "16 عاملا غالبيتهم بحروق من الدرجة الثانية" نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج، بحسب "سكاي نيوز عربية".ولم يتسبب الحريق بإصابة أي من النازحين