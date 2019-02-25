انت الان تتابع الجزائر.. خطاب رئاسي ومظاهرات و«حرب إعلامية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة قرأها وزير الداخلية نور الدين بدوي، أهمية المزيد من الفعالية الاقتصادية لضمان دوام العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، لافتا إلى أن الجزائر تزخر بقدرات و إمكانيات تسمح لها بكسب معركة البناء والتقدم. وأشار بوتفليقة، إلى أن الجزائر "تحررت من أخطبوط المديونية الخارجية ودحرت شبح البطالة الذي كاد يخنق شبابنا و أزالت إلى حد جد بعيد مظاهر البؤس والفقر، و عمرت ربوع البلاد بآلاف المدارس، ومئات المستشفيات، وعشرات الجامعات و ملايين السكنات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتزامنت تصريحات بوتفليقة، مع تجدد المظاهرات في العاصمة الجزائرية، الرافضة لترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".واستجاب آلاف الجزائريين لدعوات للتظاهر صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة مناطق من البلاد للاحتجاج على ترشّح بوتفليقة الذي
وتزامنت تصريحات بوتفليقة، مع تجدد المظاهرات في العاصمة الجزائرية، الرافضة لترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
واستجاب آلاف الجزائريين لدعوات للتظاهر صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة مناطق من البلاد للاحتجاج على ترشّح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة في الانتخابات المقرّرة في 18 أبريل.
والتظاهرات التي تمت الدعوة إليها من خلال وسائل التواصل، ندّد صحافيون من الإذاعة الجزائرية بعدم السماح لهم بتغطيتها، كما نددوا بغياب الحياد في معالجة الأحداث السياسية من خلال "تغطية مميّزة" لأنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس.
وتجاهلت القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية التظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مختلف مناطق البلاد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. خطاب رئاسي ومظاهرات و«حرب إعلامية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.