الجزائر.. خطاب رئاسي ومظاهرات و«حرب إعلامية»

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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة قرأها وزير الداخلية نور الدين بدوي، أهمية المزيد من الفعالية الاقتصادية لضمان دوام العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، لافتا إلى أن الجزائر تزخر بقدرات و إمكانيات تسمح لها بكسب معركة البناء والتقدم. وأشار بوتفليقة، إلى أن الجزائر "تحررت من أخطبوط المديونية الخارجية ودحرت شبح البطالة الذي كاد يخنق شبابنا و أزالت إلى حد جد بعيد مظاهر البؤس والفقر، و عمرت ربوع البلاد بآلاف المدارس، ومئات المستشفيات، وعشرات الجامعات و ملايين السكنات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتزامنت تصريحات بوتفليقة، مع تجدد المظاهرات في العاصمة الجزائرية، الرافضة لترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".واستجاب آلاف الجزائريين لدعوات للتظاهر صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة مناطق من البلاد للاحتجاج على ترشّح بوتفليقة الذي

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