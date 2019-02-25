انت الان تتابع الجزائر: بوتفليقة في سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء أمس الأحد، إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طائرة الرئيس بوتفليقة وصلت إلى مطار مدينة جنيف السويسرية مساء أمس الأحد، حيث من المقرر أن يجري بوتفليقة بعض الفحوصات الطبية. وأعنت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس الماضي، عن توجه الرئيس بوتفليقة، إلى جنيف في رحلة علاجية قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية. وفي مايو الماضي دعا 14 شخصية من سياسيين ومثقفين وجامعيين بوتفليقة إلى التخلي عن الفترة الخامسة، مبررين ذلك بسبب سنه المتقدمة وحالته الصحية.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة جزائرية عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، بعد عودته من رحلة جينيف العلاجية، والتي أجرى خلالها فحوصا طبية.وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى الجزائر، بعد استكمال جميع الفحوصات الطبية في مدينة جينيف السويسرية.وبحسب صحيفة