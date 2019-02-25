انت الان تتابع فلسطين تندد بتصعيد إسرائيل حملات اعتقالاتها بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية اليوم الأحد بتصعيد إسرائيل حملات الاعتقالات في شرق القدس، والتي طالت مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان: إن "إقدام الاحتلال على تنفيذ حملة الاعتقالات والمساس بالمرجعيات الدينية يعتبر تصعيدًا خطيرا، ودفعا بالأوضاع في القدس وسائر الارض الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التوتر في تجاوز سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية". وحمل "المحمود" حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر والذي يطال كافة الأوضاع ومستويات الحياة في بلادنا المحتلة".

وطالب متحدث الحكومة الفلسطينية بـ"تدخل المجتمع الدولي لضمان الإفراج عن المعتقلين ووقف حملة التصعيد الإسرائيلية".يأتي ذلك فيما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير أن الشرطة الإسرائيلية قررت اليوم إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس عبد العظيم سلهب ونائبه ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى

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