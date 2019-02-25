فوائد البصل والكراث والثوم للأمعاء

نصحت دراسة صينية بالإكثار من تناول البصل والكراث والثوم لمقاومة سرطان الأمعاء القاتل، وفقا للعين الإخبارية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الجامعة الطبية الصينية في شنيانغ، أن هذه الخضراوات على الرغم من رائحتها النفاذة فإن بها بعض المركبات تحمي من السرطان.
ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من ١٦٠٠ رجل وامرأة أن الذين يتناولون هذه الخضراوات بشكل كبير كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة ٧٩% عن أولئك الذين لا يتناولونها بكمية أقل.
وثبت سابقا أن المركبات النشطة بيولوجيًا في هذه الخضراوات تحمي من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
وأشار العلماء إلى أنه كلما زادت كمية هذه الخضراوات كانت الحماية أفضل.
ووجد الباحثون أن تناول ما لا يقل عن ١٥ كيلو في السنة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وهذا يعادل نحو واحد ونصف أوقية في اليوم أي بمعدل بصلة واحدة.
وأشار العلماء إلى أن طريقة الطهي كان لها تأثير، حيث إن البصل المغلي انخفضت به المواد الكيميائية المفيدة، في حين كان تقطيع وسحق الثوم الطازج مفيدًا.
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