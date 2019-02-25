شركة أوبو Oppo الصينية تكشف عن هاتفها الجديد

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية عن هاتفها الجديد Oppo F11 Pro، قبل الإعلان عنه رسميا في مؤتمر MWC السنوي بمدينة برشلونة الإسبانية.

وذكر موقع The Verge التقني أن أبرز ما يميز هاتف Oppo F11 Pro الكاميرا المتطورة، إذ تأتي الكاميرا الأمامية بشكل متحرك، تختفي وتظهر بمجرد الضغط عليها، وتتمتع بدقة عالية تبلغ 32 ميجابيكسل.

وتتمتع الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 48 ميجابيكسل ومعدل تقريب بصري حقيقي قدره 10X، كما تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، ويدعم الهاتف الجديد تقنية الشحن السريع.

ولم تعلن الشركة سعر الهاتف أو تاريخ طرحه في الأسواق، لكن من المقرر الكشف عن هذه التفاصيل في مؤتمر برشلونة MWC الذي ينطلق الإثنين ويستمر حتى 28 فبراير/شباط الجاري.