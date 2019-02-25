دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

أصدرت فوجي فيلم كاميرا ميرورليس الجديدة X-T30 مع مستشعر APS-C والتي تتمتع بتصميم أكثر إحكاما وخفة في الوزن مقارنة بشقيقتها الاكبر X-T3، إلا أنها تتمتع بنفس المستشعر ونفس المعالج ونفس تأثيرات محاكاة الوان الفيلم وحتى على ملف صورة F-log السينمائي، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة…

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

كاميرا X-T30 التي تزن 383 جرام، تحتوي علي مستشعر X-Trans CMOS 4 بوضوح 26.1 ميجابكسل مع معالج الصور X-Processor 4 والذي يستطيع تسجيل الفيديوبجودة 4K DCI بوضوح 4096 × 2160، أو بجودة 4K UHD بوضوح 3840 × 2160 بحجم يصل إلى ميجابايت لكل ثانية وبسرعة 30p إطار مع بترميز 4:2:0 بعمق ألوان 8 بت داخلياً.

© alqiyady فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

خارجيًا، يمكنك تسجيل فيديو بترميز 4:2:2 بعمق الوان 10 بت عبر منفذ HDMI، جميع عمليات المحاكاة السينمائية مثل Velvia ، ASTIA ، Classic Chrome أو Eterna متوفرة أثناء تصوير الفيديو، علاوة على ذلك يمكنك اختيار ملف الصورة السينمائي الشهير وهو F-log للحصول على نطاق ألوان أوسع.

© alqiyady فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

* كاميرا X-T30

مع أن هذه الكاميرا جزء من كاميرات ميرورليس الراقية لـ FUJIFILM إلا أن مواصفاتها تتحدث بلغة أخرى: التصوير بجودة 4K بسرعة 25 / 30p إطار، ملف صورة F-Log تسجيل خارجي 4:2:2 بعمق ألوان 10 بت، تصوير سلوموشن بسرعة 120 إطار/ ثانية بجودة FHD، إلا أن هنالك بعض الجوانب السلبية في هذه الصيغ وهي تتعلق بمدة التصوير والتي تختلف باختلاف الصيغة التي تختارها ولكن أقصى مدة هي 15 دقيقة فقط.

© alqiyady فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

يتم تسجيل الفيديو بتنسيقات MOV / MPEG-4 AVC / H.264 ولا يوجد تنسيق H.265 الجديد للأسف، هذا جانب سلبي آخر من هذه الكاميرا.

تتميز X-T30 بنفس عدسة المعاينة EVF من X-t20 السابقة وهي 0.39 ″ OLED مع 2.36 مليون نقطة وتكبير 0.62x، شاشة اللمس الخلفية هي شاشة LCD قياس 3 انش بوضوح 1.04 ملايين نقطة، وفقًا لـ FUJIFILM تم تحسين أداء الاستجابة.

Advertisements

© alqiyady فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

يتميز الجزء الخلفي من X-T30 بـ “ذراع التركيز” من X-T2 / X-T3 مما ينتج عنه مساحة أكبر للقبضة، كانت كاميرا X-T20 تحتوي على زر تحكم بخمسة اتجاهات، لكن ذراع التركيز الجديد ذو الاتجاهات الشاملة هو أكثر ملاءمة لتعديلات نقطة التركيز، وعموما فإن كاميرا X-T30 لديها نفس جسم X-T20 السابقة لكن مع تصميم محسن يجعل مجسم الكاميرا يتموضع بشكل مريح في يدك.

© alqiyady فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K

تم تحسين قدرات التركيز التلقائي حيث أن معالج X-Processor 4 أقوى بكثير من أجل حساب الخوارزميات الضرورية في وقت أقل، يكشف AF عن الوجوه والعيون ويمكنك تحديد وجه واحد إذا تم اكتشاف وجوه متعددة داخل الصورة، تم تعزيز الحد الأدنى للضوء لكشف التركيز من + 0.5EV إلى -3EV.

تم ترقية منفذ USB الصغير إلى منفذ USB Type-C الحديث، لا يزال منفذ HDMI الصغير (النوع D) كما هو وايضاً منفذ الاستريو 2.5 مم للميكروفون خارجي، لسوء الحظ لا يوجد منفذ سماعة خارجي!

* سعر وتوفر فوجي فيلم X-T30

ستتاح الكاميرا في نهاية شهر مارس لكن اللون الفضي المميز الذي تسميه الشركة بـ “charcoal silver” سيستغرق وقت اطول، سعر كاميرا فوجي فيلم X-T30

يبلغ 900$ دولار امريكي اي ما يعادل:

3,305 درهم اماراتي / 3,375 ريال سعودي / 275 دينار كويتي / 3,275 ريال قطري

/ 15,770 جنيه مصري .

هذا الموضوع فوجي فيلم X-T30 كاميرا ميرورليس صغيرة الحجم بجودة 4K ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

فيديو: فتح صندوق كاميرا كانون EOS M50

HDR.. ماهي؟ وكيف تعمل؟ ومتى تستخدمها؟

عدسات Xenon FF-Prime من شنايدر لكاميرات 4K فل فريم

شاهد الفيديو الفائز بجائزة كاميرات GoPro لهذا العام

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي