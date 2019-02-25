بحضور #خادم_الحرمين.. #القمة_العربية_الأوربية تختتم أعمالها اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

تختتم القمة العربية الأوروبية، أعمالها اليوم في شرم الشيخ بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعقد تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”.

ويستكمل باقي الوفود، إلقاء بياناتهم خلال الجلسة العامة الثانية، كما ستعقد جلسة تفاعلية مغلقة للقادة والزعماء لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضاً تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد في كلمته خلال افتتاح القمة العربية في شرم الشيخ أمس، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للدول العربية لافتًا إلى أن المملكة أطلقت على القمة العربية التي استضافتها العام الماضي اسم قمة القدس تأكيدًا على محورية هذه القضية.

وأضاف أن المملكة تؤيد الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية محملا الميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية تردي الأوضاع في اليمن.

وقال الملك سلمان : لقد بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن.

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ولفت خادم الحرمين إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح مؤتمر السويد لحل الأزمة اليمنية في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الانقلابية استهداف المملكة بصواريخها الباليسيتة التي فاق عددها 200 صاروخ إضافة إلى استهداف الملاحة البحرية.

وشدد الملك سلمان على أهمية وجود موقف دولي لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة ومحاولتها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال الملك سلمان : إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها.

كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء السبت، في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وناقش الملك سلمان والرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات بين البلدين، أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.