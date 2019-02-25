- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، التحقيق في العثور على مقيم متوفى داخل دورة مياه تابعة لسكن إحدى الشركات في مركز الزيمة.
وكان مركز شرطة الشرائع بمكة المكرمة، قد تلقى بلاغا من مقيم يفيد بأنه يعمل في إحدى الشركات في قرية الزيمة، حيث وجد زميله من الجنسية الباكستانية متوفى داخل دورات المياه التابعة للسكن التابع لهم.
وبعد الكشف على الشخص من قبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه متوفى، فيما تولت الجهات الأمنية إعداد محضر بالواقعة، وأحيلت القضية لمركز شرطة الشرائع بحكم الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مقيم داخل مقر سكن للعمال بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.