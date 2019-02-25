بالفيديو.. متحدث #التعليم يكشف استعدادات الوزارة لـ #إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أمس الأحد، عن استعدادات الوزارة لقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات.

وأوضح، العصيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج ”يا هلا” على روتانا خليجية، أن هناك العديد من الخطوات التي سوف تنفذها الوزارة لتدريس اللغة وتحديد المناهج الصينية، وبدأت بالفعل في ذلك ولكن هذه الأمور سوف تحتاج إلى وقت.

وأكد العصيمي، اهتمام وزير التعليم بهذا القرار، وتكوين الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، موضحا أن الصين من الدول التي يوجد بها بعثات دراسية، وخريجون من المملكة.

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وأضاف أن هذا العام تم تخريج أكثر من 400 طالب من الصين، مؤكدا أن قرار تعليم هذه اللغة الجديدة، يفتح المجال أمام هذا الجيل لينهل من علوم وثقافة وينفتح أكثر على العالم.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون والتواصل مع الجهات التي لها علاقة بالمناهج والقرارات والجامعات، مبيناً أن وزير التعليم أخذ هذا الموضوع محل اهتمام بعد صدور التوجيه.

واختتم العصيمي حديثه قائلاً: “هناك مكونات موجودة في المشهد حاليًا، حيث تُدرس اللغة الصينية في كليات اللغات والترجمة”.