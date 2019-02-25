بالفيديو.. نجاة طفلة من حادث دهس أمام منزلها

صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فيديو تعرض طفلة صغيرة لحادث مروع أثناء عبورھا للطريق دون التأكد من خلو الشارع من السیارات. وأظھر المقطع التوعوي، الذي نشره حساب “طرق الرياض”، الطفلة التي خرجت من منزل ذويھا وكانت سیارة نقل المیاه “وايت” تقف أمامه، ما حجب عنھا رؤية الطريق، ثم ركضت عابرة للشارع فصدمتھا سیارة مسرعة وألقت بھا بعیدا، لتنجو بأعجوبة من الموت.

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