وزارة_الصحة تحذر من مشروبات يروجلها بأنها خالية من السكر

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت وزارة الصحة من المشروبات المحلاة بالسكر، والتي يروج لها بإنها تخلو من السكر، مؤكدة أن هذا الترويج يخالف الواقع تماما.

وعرفت الوزارة تلك المشروبات بإنها غالبا مايضاف إليا سكر بكميات كبيرة، أو يتم تحليتها بأشكال مختلفة من السكريات.

وأوضحت الوزارة في”انفوجراف” نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” بتلك المشروبات للتأكيد على تناولها بحذر، وهي كالآتي:

(محليات الذرة، سكر العنب، المالتوز، العسل، اللاكتوز، السكر البني، شراب الشعير، العسل الأسود الخام، شراب الذرة، شراب الذرة عالي الفركتوز).