- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، عن استدعاء 327 مركبة ميتسوبيشي ECLIPSE CROSS و OUTLANDERو ASX موديلات عام 2018.
وأوضحت أن الاستدعاء سببه خلل في برمجة وحدة التحكم الكهربائية قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة السلامة في المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حـادث.
ودعت الوزارة إلى التأكد من شمولية المركبة ضمن 327 سيارة مستدعاة، وذلك من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 327مركبة ميتسوبيشي لخلل في برمجة وحدة التحكم الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.