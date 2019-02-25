استدعاء 327مركبة ميتسوبيشي لخلل في برمجة وحدة التحكم الكهربائية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، عن استدعاء 327 مركبة ميتسوبيشي ECLIPSE CROSS و OUTLANDERو ASX موديلات عام 2018.

وأوضحت أن الاستدعاء سببه خلل في برمجة وحدة التحكم الكهربائية قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة السلامة في المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حـادث.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمولية المركبة ضمن 327 سيارة مستدعاة، وذلك من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.