إجراءات عودة مقاتلي «داعش» تقسم الشارع التونسي

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مراقبون رأوا أن تعيين شخصيات أمنية مشهود لها بالحرفية والحياد على مستوى الأمن العمومي ومقاومة الجريمة المنظمة قد يشكل نقلة نوعية إذا ما توافرت شروط العمل الجاد

تخشى تونس من تأثير عودة الإرهابيين المنتشرين في بؤر التوتر على المجهودات التي بذلتها المؤسستان العسكرية والأمنية لضبط الأمن والاستقرار في تونس بعد سنوات من المواجهات المفتوحة مع التنظيمات الإرهابية التي استغلت تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا المجاورة للتدريب والعودة إلى تونس لتنفيذ هجمات إرهابية دامية، لذا بدأت السلطات التونسية اتخاذ جملة إجراءات للاستعداد لهؤلاء المقاتلين العائدين. وفي إطار هذا الاستعداد أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن تغييرات شملت مناصب "حساسة" في الجهاز الأمني بالبلاد.

وتقرر تعيين محمد علي بن خالد مديرًا عاما آمرًا للحرس الوطني التونسي، وعادل شوشان متفقدًا عاما للأمن الوطني، وخليفة هروم مديرًا عاما للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني التونسي. وتزامنت هذه التغييرات مع دعوات داخل البرلمان لمساءلة وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، على خلفية مقتل شاب داخل أحد

وتقرر تعيين محمد علي بن خالد مديرًا عاما آمرًا للحرس الوطني التونسي، وعادل شوشان متفقدًا عاما للأمن الوطني، وخليفة هروم مديرًا عاما للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني التونسي. وتزامنت هذه التغييرات مع دعوات داخل البرلمان لمساءلة وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، على خلفية مقتل شاب داخل أحد المراكز الأمنية بمحافظة نابل، في ظروف وُصفت بالغامضة، بحسب "إرم نيوز". وفي الوقت الذي لم توضح فيه وزارة الداخلية أسباب هذه التعيينات الجديدة، فإنه رجعها البعض لمواجهة التحديات المحتملة بعد عودة مقاتلي "داعش" وعائلاتهم إلى البلاد خلال اليومين الماضيين. إجراءات النقد الدولي في تونس.. نهضة اقتصادية أم انتكاسة طاحنة؟



هذا الحراك في الداخلية أثار حالة من الانقسام والخلاف في الشارع السياسي، وتوالت ردود الأفعال وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض حول التعيينات الجديدة. فقد اعتبر البعض تلك التعيينات محسوبة على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وحزبه الجديد، كما لم تحظ تلك الخطوة بموافقة حركة النهضة الداعمة للشاهد.

بينما رأى الفريق المؤيد أن التعيينات جاءت استعدادا لمواجهة تحديات عودةِ مقاتلي وعائلات "داعش" خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول ضرورة عودة عناصر التنظيم إلى بلدانهم. Advertisements الخبير في الشأن الأمني صلاح الدين الجورشي رأي أن الحراك الذي حدث في الداخلية يسعى للتحكم في ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة، وفقا لـ"العربية".

كما اعتبر الخبير في الشأن الأمني عليا علاني، أن تعيين شخصيات أمنية مشهود لها بالحرفية والحياد على مستوى الأمن العمومي ومقاومة الجريمة المنظمة قد يشكل نقلة نوعية إذا ما توافرت شروط العمل الجاد بعيدا عن التسييس.

وكانت دراسة ألمانية قد أظهرت أن تونس احتلت المركز السادس من حيث عدد المقاتلين المنضمين لصفوف "داعش" في سوريا، وذلك بنحو 12 ألفا و800 إرهابي وهو رقم يكشف عنه لأول مرة لوسائل الإعلام. وقتل منهم نحو 5 آلاف إرهابي وبلغ عدد المفقودين 1320 إرهابيا وفق صحيفة ''الشرق الأوسط اللندنية''. كما كشفت الدراسة أن عدد النساء التونسيات المشاركات في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا وصل إلى 66 امرأة، بحسب "الشروق" التونسية. وتؤكد أجهزة الأمن في تونس عودة نحو 800 متطرف من بؤر التوتر، وهو ما يعني أن عدد الإرهابيين الذين لا يزالون في جبهات الإرهاب في سوريا يقدر بنحو 5680 إرهابيا، وهو رقم بعيد تمام البعد عن الأرقام الرسمية التي قدمتها السلطات التونسية والتي لا تتعدى حدود 2929 إرهابيا. كما احتل التونسيون صدارة المقاتلين الأجانب بليبيا، وبحسب تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى فقد بلغ عددهم 1500 مقاتل بين عامي 2011 و2017 ، ليكونوا بذلك أكثر الجنسيات المشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية، خصوصا تنظيم "داعش". رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس المختار بن نصر، أكد خلال الشهر الجاري أن الدولة "مهيأة" لاستقبال المجموعات الإرهابية، العائدة من مناطق النزاعات أو التي جرى ترحيلها إلى تونس. التلويح بالاستقالة.. سلاح «نداء تونس» لإجبار «الشاهد» على الرحيل وأوضح أن الدولة بما في ذلك القضاء، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حتى لا يشكلوا (العناصر الإرهابية) خطرا على الأمن الوطني وعلى السجناء أيضا، بحسب "الألمانية".

عودة المقاتلين من الخارج تعد مصدر خلاف بين الأحزاب في تونس، لكن السلطات قالت إن الدستور يمنع حرمان أي مواطن من العودة إلى بلاده أو تجريده من جنسيته.

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