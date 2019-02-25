مايكروسوفت تستعد لإطلاق جيل جديد من أجهزة Xbox

اقتربت شركة مايكروسوفت Microsoft العملاقة من الكشف رسميا عن الجيل التالي الأكثر تطورا من أجيال منصة الألعاب الإكس بوكس إي 3 Xbox E3 خلال العام الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع digitaltrends.com أنه رغم إعلان مايكروسوفت رسميا عن أسعار الأجيال الجديدة من منصة الألعاب الإكس بوكس إي 3 حتى الآن، فإنها بحسب معلومات من مواقع متخصصة في ألعاب الفيديو مثل موقعي Thurrot.com وJeuxvideo.com سوف تتاح بنسختين مختلفتين في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تحمل النسخة الأولى من الإكس بوكس إي 3 اسم أناكوندا "Anaconda"، وهي النسخة الأكثر قوة والأعلى ثمنا، وتحمل الثانية اسم لوك هارت "Lockhart"، التي تتاح بسعر منخفض مقارنة بالنسخة الأولى، وستكون أقل كفاءة على صعيد استخدام خدمة الألعاب إكس كلاويد "xCloud".

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، فيل سبنسر، في وقت سابق من 2018، أن الشركة تعد بأن الأجيال الجديدة من منصة الألعاب الإكس بوكس إي 3 سوف تكون الأفضل على الإطلاق.

ويرى المتخصصون في ألعاب الفيديو أن "مايكروسوفت أمام فرصة ممتازة للغاية لتحقيق النجاح في حال ما إذا أصدرت الجيل الجديد من منصة الألعاب الإكس بوكس إي 3 خلال العام الحالي، خاصة مع عدم تقديم منافستها سوني Sony اليابانية جيلا جديدا من منصة بلايستيشن".