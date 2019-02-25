أبرز الهواتف المتوقع إطلاقها في مؤتمر برشلونة 2019

تستعد كبرى شركات الهواتف الذكية للكشف عن أحدث منتجاتها، الإثنين، في مؤتمر الهواتف النقالة السنوي بمدينة برشلونة "MWC" والذي يستمر حتى 28 فبراير/شباط الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

ويتوقع من شركات مثل إل جي - LG، ونوكيا - Nokia، وسامسونج - Samsung، وأوبو - OPPO، أن تعلن العديد من المنتجات في المؤتمر العالمي.

سامسونج

توقع الكثير من الخبراء والمحللين أن تكشف شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث هواتفها الذكية في مؤتمر MWC، لكنها فاجأت الجميع بإطلاق الهواتف الذكية قبل الحدث الكبير.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فمن المحتمل أن تعلن سامسونج عن جهاز لوحي جديد أو جهاز متوسط المواصفات في المؤتمر.

سوني

من المرجح أن تعلن شركة سوني اليابانية عن هواتف Xperia خلال المؤتمر، من بينها هاتف Xperia XZ4 والذي يأتي بشاشة ضخمة حجمها 6.5 بوصة، مزودة بحواف صغيرة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

ويتوقع أن يزود الهاتف بـ3 كاميرات في الخلف، مقارنة بعدسة واحدة في جهاز Xperia السابق.

إل جي

وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تسريبات كشفت عن أن هاتف شركة "إل جي" الكورية القادم G8 سيحتوي على شاشة بدقة 4K من نوع LCD، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة.

وأكدت "إل جي" أنها ستعلن عن هاتف ذكي بتقنية الجيل الخامس 5G، مع بطارية تبلغ 4000 ميللي أمبير، ومعالج Snapdragon 855.

هواوي

من المتوقع أن تعلن شركة "هواوي" الصينية، عن هاتف P30 الذكي، الذي يقول الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إنه أفضل من هاتفي P20 و Mate 20.

وتناولت شائعات حول الجهاز الجديد، أن كاميرا P30 الخلفية يمكن أن تحتوي على 4 عدسات، مع دقة تصل لـ38 ميجا بيكسل لإحدى العدسات.

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ويمكن أن يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمة الشاشة، ومعالج من نوع كيرين 980.

وعلى خطى إل جي، فإن شركة هواوي أشارت أيضاً إلى أنها قد تكشف عن هاتف ذكي بتقنية الجيل الخامس في المؤتمر.

إتش تي سي

كشف متحدث باسم شركة "إتش تي سي" التايوانية، أنه من المقرر إطلاق طرازات جديدة في بداية عام 2019.

وكان آخر هاتف ذكي أطلقته شركة "إتش تي سي" هو U12 Life، مما يشير إلى أن الهاتف الذكي التالي قد يكون U13.

موتورولا

قد تنجح موتورولا في إعادة بعض الأشياء التي تميزت بها في التسعينيات، عبر إطلاق هاتف Razr V4 الكلاسيكي في مؤتمر برشلونة.

وكانت الشركة الأمريكية كشفت في وقت سابق عن أن الهاتف سيطلق في فبراير/شباط الجاري، لذا فإن مؤتمر MWC قد يكون الوقت المناسب لإطلاق الهاتف.

نوكيا

من المتوقع أن تطلق شركة نوكيا المملوكة لشركة HMD Global، واحداً من أكثر الهواتف الذكية إثارة في هذا الحدث، وهو نوكيا 9.

وفي النسخة السابقة للمؤتمر، قامت نوكيا بإعادة إحياء هاتف ذكي قديم مثل 3310 و8110، لذلك يمكننا انتظار إحياء هاتف آخر من نوكيا.

أوبو

من المنتظر أن تطلق شركة أوبو الصينية هاتفا ذكيا قابل للطي، كما تعمل الشركة أيضاً على هاتف بتقنية الجيل الخامس، ويُتوقع أن تكشف عنه في المؤتمر.