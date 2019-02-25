هواوي تكشف عن هاتف "ميت 10" القابل للطي

كشفت شركة هواوي - huawei الصينية، الأحد، النقاب عن هاتفها الجديد "ميت 10" القابل للطي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس، وسط صدام مرير بين الولايات المتحدة والصين حول أمن شبكات الجيل القادم من خدمات الهواتف المحمولة، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الشركة إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي "التابلت" وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم.

وأضافت أنه عند فتح طيتي الجهاز، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.

كما أعلنت الشركة الصينية عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة.