شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يهنئ الكويت بعيد الاستقلال ويؤكد: ندعو لها بالسلام والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، دولة وشعب الكويت بمناسبة أعياد الاستقلال والتحرير، والتى توافق اليوم الاثنين 25 فبراير . وقال قرقاش "نبارك للكويت الشقيقة أعياد الاستقلال والتحرير، شاركت الكويت أشقائها في الخليج العربي خيرها مبكرا وشاركها أشقائها محنة الاحتلال وملحمة التحرير، ندعو للكويت العزيزة بالسلام والأمان والازدهار" Advertisements

أنور قرقاش وكانت الكويت قد حازت على استقلالها فى 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، حيث كان يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميرى بالاحتفال فى 25 فبراير نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة الاحتفالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش يهنئ الكويت بعيد الاستقلال ويؤكد: ندعو لها بالسلام والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.