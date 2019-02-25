شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلحين من حركة الشباب فى غارات جوية أمريكية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي مسلحان من حركة الشباب الصومالية المتطرفة مصرعهما، جراء أربع غارات جوية شنها الجيش الأمريكي في الصومال.

وقال مدير عمليات الجيش الأمريكي في إفريقيا الجنرال جريج أولسون - في بيان نقلته إذاعة (شابيلي) الصومالية امس الأحد - "إن الغارات قضت على النقاط التفتيشية والمباني التي تستخدمها حركة الشباب في جمع الضرائب بهدف تمويل حملتها الدموية في الصومال"، مضيفًا أن "الغارات الجوية ساعدت في شل قدرة الحركة المتطرفة على شن عمليات إرهابية في المستقبل".

وأشار أولسون إلى أن الجيش الأمريكي شن غارتين جويتين أمس السبت في منطقة كينيو بارو التي تبعد بنحو 75 كيلومترًا عن جنوب العاصمة مقديشو، وأخرى بالقرب من بلدة جانالي، ورابعة في إقليم أودل جنوبي الصومال.

يُذكر أن الجيش الأمريكي شن 16 غارة جوية ضد حركة الشباب المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة في الصومال منذ بداية العام الجاري، حيث زادت وتيرة الغارات الجوية الأمريكية في الصومال منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.