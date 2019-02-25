بتوجيه عسكري من ولي العهد... خالد بن سلمان يتحرك تجاه اليمن

وتفقد الأمير خالد بن سلمان، أمس الأحد، القوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي مع اليمن، وأكد: "فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي الذي يتحلى به جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية".

ونوه بـ "الملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن".

واستمع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، منوها بـ "الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه". وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لنائب وزير الدفاع، واهتمامه بهم، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكد أن "توليه بعض الملفات التي كلفه بها نائب خادم الحرمين ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع"، مسترشدا بتوجيهات ولي العهد والعمل فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقا لرؤية المملكة 2030.​