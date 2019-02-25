شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن البلاد ما زالت في فصل الشتاء.

وأوضح المسند عبر “تويتر”: في هذه الأيام وحتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، كما تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً.

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