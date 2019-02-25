انت الان تتابع صحف سعودية: المملكة تعين أول سفيرة والملك بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن تأكيد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالقرارات الملكية التي تم إصدارها أمس، كما تناولت توجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى شرم الشيخ لترأس القمة العربية الأوروبية، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت إصدار نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، 3 أوامر ملكية، تقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين أول سفيرة سعودية.

فقد شملت الأوامر الملكية تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. وأشارت صحيفة "سبق" أن الأميرة ريما بنت بندر أعربت عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

فقد شملت الأوامر الملكية تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وأشارت صحيفة "سبق" أن الأميرة ريما بنت بندر أعربت عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعيينها سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدة بالعمل لخدمة وطنها وقادته.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في تغريدة على حسابها في "تويتر": "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأوامر الملكية قضت أيضا بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تكريماً من القيادة السعودية لأبناء الوطن من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما وجهت الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.

"الجزيرة" أبرزت وصول خادم الحرمين إلى شرم الشيخ أمس في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيرأس وفد المملكة في القمة العربية - الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المقرر أن يترأس خادم الحرمين وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي تعقد اليوم الأحد في شرم الشيخ. والقمة التي يفتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم تعد أول قمة على مستوى القادة بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.



تناقش القمة على مدى يومين سبل التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التزام الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بدعم النظام الدولي ومتعدد الأطراف استنادا إلى القانون الدولي، من خلال دعم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتحت عنوان "خادم الحرمين والرئيس المصري يؤكدان أهمية إنشاء مجلس الدول المشاطئة"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدا أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وعقد الملك سلمان والسيسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين، جرى خلالها مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحول نتائج الجولة الآسيوية لولي العهد، كشفت صحيفة "الوطن" أن الأمير محمد بن سلمان توج تلك الجولة بتوقيع 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارته لكل من باكستان والهند والصين.

وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "البشير يلجأ للجيش والمعارضة تتحدى الطوارئ"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئيس السوداني عمر البشير أطاح أمس، بنائبه الأول بكري حسن صالح، وعين بديلاً منه وزير الدفاع الفريق أول عوض ابن عوف، إلى جانب احتفاظه بمنصبه وزيراً للدفاع.

كما أقال البشير رئيس وزرائه معتز موسى وعين مكانه والي ولاية الجزيرة، محمد طاهر إيلا، فيما أبقى على 6 وزراء من حكومته السابقة، وأحال حكام الولايات إلى التقاعد، وعيّن بدلاً عنهم حكاماً عسكريين للولايات الـ18، في خطوة تهدف إلى تعزيز قبضة الجيش على الحكم.

من جانبه، قال تجمع المهنيين، الذي يقود الاحتجاجات الشعبية، في بيان أمس إن 86 بلدة وحياً في أنحاء السودان خرجت في مظاهرات تلقائية مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ مساء الجمعة، مطالبين بتنحي البشير ومتحدين حالة الطوارئ.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لمحتوى خطاب البشير وفرضه حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة عام، وطالبوا بتشكيل حكومة انتقالية محايدة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحريات العامة.

وتحت عنوان "بومبيو: العقوبات تستهدف قادة الملالي ومنتهكي الحقوق"، أفادت "عكاظ" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تستهدف قادة نظام الملالي والمؤسسات التابعة له التي تنتهك حقوق الإنسان.

وكان بومبيو يتحدث في مقابلة نشرها حساب وزارة الخارجية الأمريكية أمس على موقع "تويتر" بالفارسية، للإجابة على أسئلة الإيرانيين حول عدم وضع الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتليفزيون ودورهما في الانتهاكات، سواء من خلال القمع المباشر أو بث اعترافات قسرية للمتظاهرين والمعتقلين السياسيين.