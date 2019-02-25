شكرا لقرائتكم الأصوليون يكثفون ضغوطهم لدفع روحاني إلى الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 02:01

يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطاً مكثفة من التيار الأصولي، ودعوات إلى استقالته، في ظل محاولات لعزله. في الوقت ذاته، تراجع وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في بلاده، محذراً من أن لقدرة الشعب على مقاومة الضغوط حدوداً.



يأتي ذلك فيما تتواصل تظاهرات واعتصامات في ايران، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي وارتفاع البطالة والتضخم وشحّ مواد أساسية، بينهم اللحم والدجاج والبيض، إضافة إلى تراجع العملة المحلية مجدداً، إذ بات الدولار يساوي 133 ألف ريال، بعدما كان يساوي 32 ألفاً لدى إبرام الاتفاق النووي عام 2015.

ويتشارك أصوليون في مواقع للتواصل الاجتماعي لوائح تظهر ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الفول والأرزّ ومعجون الطماطم، بنسبة 238 في المئة.

وأقرّ روحاني أخيراً بأن ايران تواجه وضعاً هو الأصعب منذ الثورة عام 1979، لا سيّما بعدما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي.

وقال قاسم أبهري الذي يبيع قبعات وجوارب في شوارع طهران: «لا يهمني مَن هو في قصر الرئاسة: رجل دين أو جنرال أو أي شخص آخر. نحتاج شخصاً يوجد وظائف ويوقف ارتفاع الأسعار».

ومنع متشددون رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، وهو حليف لروحاني، من إلقاء خطاب أمام حشد في مدينة كرج التي تبعد 40 كيلومتراً غرب طهران. في المقابل ألقى حسن عباسي، وهو جنرال متقاعد في «الحرس الثوري» الإيراني، خطاباً قال فيه إنه يعتقد بأن المواطنين سيبصقون على روحاني ولاريجاني وظريف في الشوارع في شأن الاتفاق النووي، بعد مغادرتهم مناصبهم. وأضاف انهم «يرتجفون» نتيجة انهيار الاتفاق، وزاد وسط تصفيق: «السادة روحاني وظريف ولاريجاني، اذهبوا إلى الجحيم».

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وأوردت صحيفة «جمهوري إسلامي» الموالية لروحاني، في افتتاحية: «أنت يا سيدي الرئيس لا تملك سوى 15-20 في المئة من السلطة. لا يمكنك أن تدير البلاد بهذا المقدار من السلطة وأن تكون مسؤولاً عن كل صعوباتها ومشكلاتها».

وفي اعتراف ضمني بالضغوط التي يواجهها، قال روحاني: «انتخابات الرئاسة تُنظم كل 4 سنوات. عندما يصوّت الناس لوجهة نظر معينة، على الجميع دعمها».

ووقّع نواب عريضة لعزل روحاني، علماً أن ذلك يتطلّب موافقة ثلثَي النواب الـ 290. ويتيح القانون الإيراني لروحاني الاستقالة، كما يمكن إقصاؤه من منصبه من خلال توجيه اتهامات جنائية إليه، علماً أن شقيقه حسين فريدون يُحاكم في ملف فساد، يعتبره مؤيّدوه سياسياً. ورأى محمود واعظي، وهو ناطق باسم روحاني، أن الساعين إلى عزله ينتمون إلى «مجموعة في البرلمان تعارض كل شيء».

وتنتهي الولاية الثانية لروحاني عام 2021، لكن المحلل السياسي والاقتصادي سعيد ليلاز ينبّه إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة إلى الرئيس، علماً أن بعضهم اقترح إلغاء منصب الرئيس والعودة إلى نظام برلماني. وقال ليلاز: «في الربيع، وبالتوازي مع تكثيف الضغوط والمشكلات، قد يستقيل روحاني أو قد تتغيّر بنية (الحكومة)».

إلى ذلك، حضّ ظريف مجلس تشخيص مصلحة النظام على إقرار قواعد «مجموعة العمل المالي» (فاتف)، مشدداً على ضرورة تحلّي أعضائه بـ «الواقعية عند التصويت على هذا الملف، وأن ينظروا إلى التبعات والآثار المترتبة عليه». واستدرك أن وزارة الخارجية ستلتزم كل قرار يصدره المجلس، علماً أن «فاتف» منحت طهران مهلة إضافية حتى حزيران (يونيو) المقبل، لإصلاح قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

ولفت ظريف إلى أن «الاستقلال يعني نمواً داخلياً، لا الانفصال عن العالم»، وتابع: «في عصرنا لا يمكن التطلّع نحو الغرب أو الشرق فقط، بل إلى جميع الأطراف واللاعبين، لأن العالم بات متعدد الجوانب ويجب أن تكون الرؤية متعددة الجوانب أيضاً. ولم يعد عدد الدبابات أو المدفعيات أو الأسلحة النووية يحدّد مسار التحوّلات العالمية، إذ أن أدوات القدرة باتت كثيرة ومتنوّعة ولم تنحصر بتلك العسكرية فقط».