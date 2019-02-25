شكرا لقرائتكم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعقد دورته الـ46 في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 01:28

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، خلال مطلع آذار (مارس) المقبل بشعار «50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية».



ويفتتح المؤتم وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وممثلو الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، والتحضير المبكر والمتميز لهذا المؤتمر، كما أعرب أيضاً عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الدعم السخي والمستمر لتسهيل عمل منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في سبيل تحقيق أقصى درجات التضامن الإسلامي وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وأشار العثيمين إلى أن مجلس وزراء الخارجية ينعقد بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، التي تحل ذكراها في خريف العام الجاري، لافتاً النظر إلى أن المؤتمر سيرسم خريطة طريق للازدهار والتنمية في العالم الإسلامي.

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وتتصدر جدول أعمال المؤتمر قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، حيث يبحث وزراء الخارجية التطورات في فلسطين ومدينة القدس الشريف، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويتطرق المؤتمر إلى قضايا مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، وعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، وأنشطة الشؤون الإنسانية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.

وفي الشأن الاقتصادي، يتداول وزراء الخارجية قضايا الزراعة والعمل والتشغيل، والتبادل التجاري البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي والسياحة والنقل، والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الخاصة، فيما يُبرز المؤتمر في مجال العلوم والتكنولوجيا، قضايا النهوض بالعلوم والتكنولوجيا، والمسائل المتعلقة بالتعليم العالي، والصحة، والمياه والتغير المناخي والبيئة، وجامعات منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يشهد المجلس الوزاري أداء القسم من الأمناء العامين المساعدين المنتخبين في الدورة الخامسة والأربعين.

من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة السادسة والأربعين جلسة لشحذ الأفكار بشأن دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها الأعضاء، حيث تتركز فيها النقاشات على مواطن القوة والفرص المتاحة في الدول الأعضاء في المنظمة، والتوقعات الاقتصادية لتلك الدول، وتدابير المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية فيما بين دولها الأعضاء، وآفاق المستقبل.