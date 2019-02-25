شكرا لقرائتكم مصر ترفض الترويج لمزاعم بانتزاع اعترافات من معدومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 21:56

شددت مصر أمس على رفضها أي ادعاءات حول انتزاعها اعترافات دين بها 9 شبان نفذ فيهم حكم الإعدام قبل أيام، بعد حكم نهائي في قضية «اغتيال النائب العام»، مؤكدة اتباع كل المعايير الدولية في محاكمتهم.



وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس، تعليقاً على ما صرح به الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان (روبرت كولفيل)، ومجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض في حق 9 من المتهمين في اغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، تعرب مصر عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري.

وأضاف البيان: «إن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشدداً على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً الى احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان رفض مصر أي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً الى القراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز اليها للتعرف الى مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

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ولفتت الخارجية المصرية إلى ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.

وكان الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعا مصر في مؤتمر صحافي أول من أمس، إلى وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى ما ذكره المتهمون أمام المحكمة من انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، في حين لم تحقق المحكمة بالشكل الملائم في تلك الادعاءات وفق قوله. وروجت جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، لمقاطع مصورة من داخل المحاكمة للمتهمين في القضية، كما تعرضت صفحة نجل النائب العام السابق للاختراق، ونُشرت عبارات تدعي براءة المتهمين، قبل أن تنفي مروة بركات علاقتها بما نشر على صفحتها، وحذرت من خطة ممنهجة للتشكيك في القضاء المصري.

إلى ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع للأزهر إن جماعة «الإخوان» تسير على خطى «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية في نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية.

وأضاف المرصد في بيان أن الجماعة تحاول عبثاً أن تهدد أمننا وأماننا وأن الواجب على كل فرد يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره.

وتابع أنه حري بكل فرد في المجتمع أن يظهر حبه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة والحرص على سلامة ممتلكاته، وأن يؤدّي مهماته ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدّراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين.