شكرا لقرائتكم تقرير للأمم المتحدة يعتبر 2018 الأسوأ أفغانياً في عدد القتلى المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 21:56

أفاد تقرير أعدّته الأمم المتحدة أمس، بأن العام 2018 شهد سقوط أضخم عدد يتم تسجيله من القتلى المدنيين في أفغانستان.



واشار الى ارتفاع عدد القتلى المدنيين بنسبة 11 في المئة، مقارنة بالعام 2017، مع سقوط 3804 قتيلاً وإصابة 7189 بجروح. واضاف أن 32 ألف مدني قُتلوا وجُرح 60 ألفاً خلال العقد الماضي، عندما بدأت منظمات بإحصاء الأعداد.

وتابع ان تصاعد العنف عام 2018 يتزامن مع زيادة ضخمة في عدد الوفيات التي سبّبها «الاستهداف المتعمد للمدنيين»، والناجمة بغالبيتها من هجمات انتحارية نفذها أفراد من حركة «طالبان» أو تنظيم «داعش». وسُجِل 65 هجوماً انتحارياً عام 2018، غالبيتها في كابول، فيما يتحمّل متمردون مسؤولية مقتل أكثر من 2200 مدني في البلاد. وأفاد التقرير بأن تزايد الضربات الجوية التي نفذتها قوات أميركية وأفغانية سبّب سقوط مزيد من القتلى المدنيين عام 2018، مع تسجيل مقتل أكثر من 500 مدني بـ «عمليات جوية للمرة الأولى».

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وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو: «حان الوقت لوضع حدّ لهذه المأساة الإنسانية. وقف القتال هو الطريقة الأمثل لوقف عمليات القتل والتنكيل في حق المدنيين». وشدد على أن سقوط ضحايا مدنيين «أمر غير مقبول»، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ «خطوات فورية وإضافية ملموسة لوقف أي تصعيد إضافي في عدد المدنيين الذين تعرّضوا إلى أذى ودُمِرت حياتهم». ويأتي التقرير عشية استئناف الولايات المتحدة و»طالبان» في الدوحة اليوم محادثات قد تمهد لإنهاء نزاع مستمر منذ الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001. ويترأس الوفد الأميركي زلماي خليل زاده، موفد الولايات المتحدة المكلّف ملف افغانستان، فيما يقود وفد الحركة شير محمد عباس ستانيكزاي، النائب السابق لوزير الخارجية خلال حكم «طالبان».

واختتم الجانبان قبل اسابيع محادثات أثمرت إعداد «مسوّدة اتفاق» ركّزت على وعود الحركة بمنع تحوّل أفغانستان قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية، ولكن من دون جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية ولا وقف للنار.

وأجرى ممثلون لـ «طالبان» للمرة الأولى محادثات في موسكو مع شخصيات معارضة لحكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، كما يُفترض أن يجتمع «اللويا جيرغا» (المجلس الكبير) في كابول الشهر المقبل لتحضير الفريق الذي سيتفاوض مباشرة مع الحركة التي لا تزال ترفض أي حوار مع حكومة تعتبرها «دمية» أميركية.