شكرا لقرائتكم العراق: عملية عسكرية في صحراء الأنبار بحثاً عن خلايا لـ «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 21:57

أطلقت قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية ترافقت مع ضربات جوية نوعية في الصحراء الرابطة بين الانبار وصلاح الدين ونينوى لملاحقة فلول تنظيم «داعش» على خلفية تزايد نشاط عناصر التنظيم اخيراً في تلك المناطق وتنفيذه عمليات ضد المدنيين، فيما أعلنت عن اعتقال ممول تنظيم «داعش» بالنفط الخام في عملية ب‍الموصل.



وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريحات أن «عمليات عسكرية انطلقت في الصحراء الرابطة بين الانبار وصلاح الدين ونينوى وسورية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي ومنع حدوث اي خرق امني». وأضاف ان «العمليات المشتركة دفعت بتعزيزات عسكرية بالتزامن مع خسارة داعش الارهابي آخر معاقله في سورية فضلاً عن زيادة الطلعات الجوية المسيرة لمتابعة اي تسلل باتجاه الحدود العراقية». وأكد «تدمير مواقع مهمة للتنظيم، فضلاً عن توجيه ضربات جوية نوعية ناجحة ضد فلول التنظيم». ولفت الى ان «الوضع الأمني في الانبار تحت السيطرة لأن جميع القطاعات تقوم بواجبها بشكل جيد».

وتأتي هذه العمليات على خلفية تزايد نشاط تنظيم «داعش» في تلك المناطق وبعد يوم من اقدام عناصرا لتنظيم على قتل 5 من صيادي السمك العراقيين في بحيرة الثرثار التابعة لمحافظة الانبار، حيث دان رئيس االبرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحادث الإرهابي قرب بحيرة الثرثار. ودعا الحلبوسي القوات الأمنية إلى «القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباراتي، لا سيما في المناطق المحررة، لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز».

من جهة أخرى، أعلنت مديرية شؤون الداخلية والأمن عن اعتقال ممول تنظيم «داعش» بالنفط الخام في عملية ب‍الموصل، وقالت المديرية في ان «قوة من مفارزنا الموجودة في مدينة الموصل تمكنت من اعتقال المتهم (ا ذ ا خ) المسؤول عن تموين النفط الخام لعصابات داعش الارهابية في منطقة الكوكجلي بايسر المدينة»، مبينة ان «هذا المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (٤ ارهاب) من محكمة تحقيق القيارة». كما أعلنت الاستخبارات العسكرية عن اعتقال «ارهابيين» تسللا من الحدود مع سورية، وقالت الاستخبارات في بيان إنه «ضمن جهودها الاستخبارية بمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سورية ورصد واعتقال المتسللين تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ووفق معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اثنين من الارهابيين»، وأضافت أن المعتقلين «تسللا من الحدود مع سورية واعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش وهروبهم الى سورية اثناء معارك التحرير».