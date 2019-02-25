شكرا لقرائتكم بومبيو يرجّح سقوطاً وشيكاً لمادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 02:05

رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سقوطاً وشيكاً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد عنف واكب إحباط كراكاس مساعي زعيم المعارضة خوان غوايدو لإدخال مساعدات أميركية من كولومبيا والبرازيل.



وقال: «التوقّعات صعبة، وتحديد الأيام صعب. أثق بأن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة». وحمّل أنصار مادورو مسؤولية عنف شهدته مواقع حدودية، وتابع: «نأمل بأن يستعيد الجيش دوره في حماية مواطنيه من هذه المآسي. وإذا حدث ذلك، أعتقد بأن أموراً جيدة ستحدث».

وشدد على أن الولايات المتحدة التي اعترفت بغوايدو رئيساً موقتاً للبلاد، لا تزال ملتزمة إدخال المساعدات، وزاد: «نستهدف تحقيق مهمّة واحدة هي ضمان حصول الشعب الفنزويلي على الديموقراطية التي يستحقها، وأن يختفي النفوذ الكوبي - الروسي الذي جرّ البلاد إلى الحضيض لسنوات طويلة».

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ووصف بومبيو قوات الأمن الفنزويلية بأنها «عصابات»، بعدما قمعت أنصاراً لغوايدو لدى محاولتهم إدخال المساعدات من البرازيل، ما أوقع قتيلين، أحدهما فتى عمره 14 سنة، وفق المنظمة غير الحكومية «فورو بينال» المعارضة لمادورو والتي اتهمت العسكريين الفنزويليين بفتح النار على الحشد. كذلك جُرح أكثر من 300 شخص، بينهم كولومبيون.

في السياق ذاته، ورد في بيان تلته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، باسم الدول الـ 28 الأعضاء: «نرفض استخدام مجموعات مسلحة غير نظامية لترهيب المدنيين والمشرّعين الذين تحرّكوا لتوزيع المساعدات، ونحن مستعدون لزيادة مساعداتنا والعمل من أجل آليات تنسيق أمتن وأشمل، بإدارة المؤسسات المختصة في الأمم المتحدة».

جاءت ذلك بعدما أحبطت قوات الحدود الفنزويلية جهود المعارضة لإدخال مساعدات إنسانية مكدسة في كولومبيا والبرازيل، اذ استخدمت في هذا الصدد غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً مطاطياً. والشاحنات محمّلة أرزّاً وحليباً مجفّفاً وأدوية وإسعافات أولية غير متوافرة في فنزويلا منذ سنوات.

وأعلنت بوغوتا حرق شاحنتين مع حمولتهما من الأدوية بعد دخولهما فنزويلا من كولومبيا، وأمرت شاحنات المساعدات الأخرى بالعودة، بينها تلك الآتية من البرازيل. كذلك عادت سفينة بعد إبحارها من بورتوريكو محملة بمساعدات، إثر «تلقيها تهديداً مباشراً بإطلاق النار» من البحرية الفنزويلية. وقال مسؤول عن عملية إدخال المساعدات عبر مكبّر للصوت: «أمرنا غوايدو بالحفاظ على المواد. نريد المرور في شكل سلمي. أثمن ما لدينا هو حياتنا، لا نريد قتلنا». ودعا غوايدو من مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود المجتمع الدولي إلى «درس كل الاحتمالات» لمواجهة مادورو. وأعلن أنه سيشارك اليوم في بوغوتا في اجتماع تعقده «مجموعة ليما» التي تضمّ 14 بلداً من القارة الأميركية، غالبيتها معارضة لمادورو، لمناقشة الأزمة في فنزويلا، يلتقي خلالها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.