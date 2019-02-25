شكرا لقرائتكم ترامب متفائل وبيونغيانغ تخشى تفويته «فرصة نادرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 21:59

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، معتبراً أن الدولة الستالينية قادرة على أن تصبح «قوة اقتصادية عظمى» إن تخلّت عن ترسانتها النووية. في الوقت ذاته، حذرته بيونغيانغ من أن إصغاءه للمشككين في الولايات المتحدة قد «يفوّت فرصة تاريخية نادرة» لتحسين العلاقات بين الجانبين.



وأشاد ترامب بالصين وروسيا لتشديدهما العقوبات على كوريا الشمالية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرتبط بـ «علاقة عظيمة مع الزعيم كيم». وكتب في «تويتر»: «الزعيم كيم يدرك، وربما أفضل من أي شخص أخر، أنه من دون الأسلحة النووية، يمكن لبلاده أن تصبح وبسرعة واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في أي مكان من العالم، بسبب موقعها وشعبها (وهو)، كما أنها تمتلك مقوّمات لنموّ سريع أكثر من أي دولة أخرى».

يأتي ذلك بعدما وجّه ثلاثة من الرؤساء الديموقراطيين للجان في مجلس النواب الأميركي، رسالة إلى ترامب الخميس، اتهمت إدارته بحجب معلومات في شأن المفاوضات مع بيونغيانغ. ووَرَدَ فيها: «هناك أسباب كافية للشكّ في أن الزعيم كيم ملتزم بتخلّي كوريا الشمالية عن (الأسلحة) النووية. نشعر بحيرة وبوجود مشكلة في شأن اختلاف زائد بين تقويم مجتمع الاستخبارات وتصريحات إدارتكم في شأن أفعال كيم والتزاماته ونياته».

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في المقابل، اتهمت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية هؤلاء بـ«تثبيط الأجواء» قبل قمة ثانية ستجمع ترامب بكيم في هانوي يومي 27 و28 الشهر الجاري. واضافت أنه إذا أصغى ترامب للمشككين فربما «يضيع حلمه وتفوته هذه الفرصة التاريخية النادرة» لتحسين العلاقات مع بيونغيانغ.

وتابعت: «الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة وآخرون من معارضي المفاوضات، يتحرّكون جهراً وسراً لعرقلتها، بدعم من شكوك تستند الى روايات بلا أساس ومعلومات خاطئة، حتى في مثل هذه اللحظة الحاسمة». وحذرت من أن خصوم ترامب سيتحمّلون المسؤولية إذا انتهت المفاوضات من دون نتائج، منبّهة الى ان ذلك قد يعرّض الأميركيين إلى «تهديدات أمنية». واعتبرت أن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كانت «الخطأ الأفدح»، مرجّحة أن تكون شكوك الديموقراطيين إزاء ترامب مدفوعة برغبة للتغطية على أخطائهم.

وأكدت الوكالة أن كيم غادر بيونغيانغ بقطار السبت، للقاء ترامب. ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية صوراً لكيم خلال مراسم الوداع الرسمي، ثم وهو يلوّح من القطار. وبين مرافقيه أبرز الموفدين إلى الولايات المتحدة كيم يونغ تشول ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي الحاكم ري سو يونغ ووزير الخارجية ري يونغ هو ووزير الدفاع نو كوانغ تشول، اضافة الى شقيقة الزعيم كيم يو جونغ. وأفادت الوكالة بأن «ابرز مسؤولي الحزب والحكومة وأعضاء القوات المسلحة تمنّوا لكيم النجاح والتوفيق وعودة آمنة».