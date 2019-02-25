شكرا لقرائتكم إسرائيل توقف رئيس مجلس أوقاف القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 21:59

أعلنت الشرطة الاسرائيلية أمس توقيف رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، بعد توتر حول باحة المسجد الأقصى. فيما سلمت وزارة الخارجية الأردنية، مذكرة إلى الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً على توقيفه.



وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت الجمعة أنها أوقفت ستين شخصاً يشتبه بأنهم يسعون الى تشجيع المصلين على العنف بعد الصلاة.

وصرح الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلدأنه تم الإفراج عن عدد من هؤلاء الموقوفين «لكنهم منعوا من الاقتراب» من باحة الأقصى. واندلعت الصدامات خلال الأسبوع الجاري بعدما وضعت السلطات الإسرائيلية قفلاً على باب يتيح الوصول إلى مكاتب.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن هذه المكاتب أغلقت بأمر من محاكم إسرائيلية منذ 2003. لكن تسجيلات فيديو يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت رجال دين يدخلون إلى المكان للصلاة قبل وضع القفل. وسلمت وزارة الخارجية الأردنية أمس، مذكرة إلى الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً على توقيف سلهب. وفي الوقت نفسه، اتهم رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في بيان إسرائيل بممارسة «إرهاب دولة إحتلال».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية سفيان القضاة في بيان إن «الوزارة تتابع هذا الموضوع في شكل حثيث عبر سفارتنا في تل أبيب التي قدمت احتجاجاً رسمياً على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية».

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وطالب بـ «الإفراج الفوري عن الشيخ سلهب وغيره من موظفي دائرة الاوقاف الاسلامية»، مؤكداً: «رفض المملكة المطلق لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمُدانة». وأضاف القضاة أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة مجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة ولن تؤدي إلا الى مزيد من التوتر والاحتقان».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في بيان تلاه بمستهل جلسة النواب أمس إن «كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال لن تثني الاردن عن مواصلة دوره في حماية القدس». وطالب الطراونة الحكومة الأردنية بـ «التحرك على الفور للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين»، مشيراً الى إن «استمرار تلك الإجراءات المتطرفة، لن تكون عواقبه محمودة».

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أمس توقيف رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، بعد توتر حول باحة المسجد الأقصى.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اعتقال رئيس مجلس الأوقاف التابع لوزارة الأوقاف الأردنية ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس ناجح بكيرات.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها «الموحدة والأبدية». ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون إليها.