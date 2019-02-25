شكرا لقرائتكم رئيس المجلس الأوروبي: التقارب يتطلب مواجهة التحديات المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شرم الشيخ - «الحياة» | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 00:38

قال رئيس المجلس الأوروبي الرئيس المشارك للقمة العربية الأوروبية دونالد توسك في كلمته إن التقارب بين الدول العربية والأوروبية يتطلب من الجميع أن يواجهوا التحديات المشتركة وأن يغتنموا الفرص الحقيقية داعيًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ وذلك لتوفير الظروف المواتية للاستقرار طويل الأجل؛ لضمان الرخاء الذي تستحقه شعوب البلدان الأوروبية والعربية، خصوصاً وأن هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا التعاون الذي من بينه تمويل التعليم وتخفيض البطالة، وتشجيع الاستثمارات، والمساعدة في تعزيز التجارة.



وتطرق إلى أهمية التركيز على الشباب وتطبيق أجندة 2030 ومنع النزاعات واستدامة السلام وبناء القدرة على الرفاهية وتحمل مسؤولية مساعدة اللاجئين وضرورة التعاون بين البلدان من أجل وضع حد للمهربين داعيًا في الوقت ذاته إلى معالجة الأسباب الفعلية الحقيقية لظاهرة الهجرة. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر في كلمته خلال افتتاح القمة أن الاتحاد الأوروبي يعمل ليكون شريكًا مع العالم العربي، وشريكًا في الدفاع عن حقوقه، مستعرضًا الجهود نحو تحقيق السلام في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية. وحول الأزمة السورية أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد خصص 17 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لصالح السوريين، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع الجامعة العربية في هذا الصدد. ودعا إلى بذل الكثير من الجهود لتنمية التجارة والاستثمارات بين العالم العربي والأوروبي لتحقيق المزيد من فرص العمل ومزيد من النمو للجميع، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العمل سويا من أجل مواجهة التحديات بالرغم من اختلافات وجهات النظر بين العالم العربي والأوروبي.

الرئيس الروماني: الحاجة

قوية لمواجهة التحديات المشتركة

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ودعا الرئيس الروماني رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانيس في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية إلى وجود حاجة لشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة.

وتناول قضية الهجرة وضرورة معالجتها من جذورها مؤكدًا أن التعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري خاصة في ظل تقارب المناطق العربية والأوروبية وهو ما يشير إلى الحاجة لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، وأنه من خلال السعي للتكامل بين الدول العربية والأوروبية ومن خلال الشراكة يمكن الوصول لهذا الهدف. كما أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من ناحيته أن القمة العربية الأوروبية الأولى تعد علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وتمثل نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية.

وقال أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن قمة اليوم هي رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجع لحل المشكلات والاستجابة للتحديات، مشيرًا إلى أن بناء جسور التعاون والاعتماد المتبادل هو الطريق المشترك لمستقبل أكثر استقرارًا. ولفت إلى أن العلاقات العربية الأوروبية لها جذور تاريخية عميقة لا بد من الانطلاق منها والبناء عليها، مؤكدًا أن المنطقتين العربية والأوروبية تواجهان تحديات لابد من التصدي لها.

ونبه إلى أن الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية وتباطؤ النمو الاقتصادي تواجه الفضاء العربي والأوروبي بأشكال ودرجات متفاوتة، وهي أيضا تحديات ومشكلات متداخلة ويؤثر بعضها على البعض. ونوه أمين عام جامعة الدول العربية بأن هذه القمة تنطلق من فهم مشترك بشأن خطورة استمرار الأزمات والنزاعات المسلحة في كل من سوريا واليمن وليبيا والأيدي الخارجية التي تعبث فيها. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات تعمل على إنهاء القتال والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وتكاملها الإقليمي، مؤكدًا أن جماعات الإرهاب استغلت أجواء الفراغ في تحقيق أهدافها.