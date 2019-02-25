شكرا لقرائتكم برلمان كردستان العراق يبدأ خطوات تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أربيل - «الحياة» | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 02:04

شكّلت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، اللجنة القانونية التي قال نواب إنها ستضمن تشكيل الحكومة الجديدة في توقيتات محددة ومعلومة.



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وقال النائب في برلمان عن كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، هيمن عبدالله انه «لا يوجد أي موعد قانوني لتشكيل الحكومة، إلا أن رئاسة البرلمان تعمل على تشكيل اللجنة القانونية»، مؤكداً أن «تأخير تشكيل هذه اللجنة يخلق مشاكل لرئاسة البرلمان، لذلك من الضروري حسم مسألة اللجنة القانونية الأسبوع المقبل».

وقال الخبير القانوني بسام علي صرح، إنه «بعد أن يشكل البرلمان اللجنة القانونية، أول خطوة تقدم عليها يجب أن تكون تشريع قانون رئاسة الإقليم». وأشار إلى أن القانون المذكور «يجب أن يتضمن عدة نقاط، منها أن يخول برلمان كردستان بانتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، ويحدد نسبة الأصوات اللازمة لانتخابه». وأوضح أن «القانون يجب أن يحدد مدة زمنية بعد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب هيئته الرئاسية لانتخاب رئاسة الإقليم . إلى جانب حسم أمور أخرى».

وحول المرحلة التي تلي انتخاب رئاسة الإقليم، قال الخبير القانوني إن «رئيس الإقليم سيكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وسيكون أمامه ٣٠ يوماً لإنجاز المهمة».

إلى ذلك، اتفق كل من حزب «كادحي كردستان»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على ضرورة تهدئة الاوضاع في الاقليم.