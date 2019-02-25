شكرا لقرائتكم أمير الكويت يدعو الجمعية الأوروبية للتفاعل مع القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 00:42

نوه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالدور المتميز الذي تقوم به المجموعة الأوروبية في التصدي للعديد من الملفات الساخنة على الساحة الدولية لاسيما الإرهاب لما يمثله من تحد مشترك وتهديد مباشر للأمن والاستقرار. وقال إن الدور الذي تقوم به المجموعة الأوروبية على الصعيد الإنساني يعد دورًا متقدمًا ورائدًا مشيرًا إلى تلبية المجموعة للعديد من النداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل الإنساني. ودعا المجموعة الأوروبية لدعم القضية الفلسطينية وتقديم مبادرات وتفاعل أكبر مع هذه القضية المركزية, لجعلها في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي مطالبًا بالوصول إلى الحل والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني والأمة العربية.



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