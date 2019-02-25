شكرا لقرائتكم الشرطة الجزائرية ترغم مرشحاً للرئاسة على مغادرة العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 02:07

أرغمت الشرطة الجزائرية المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز المعروف بنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مغادرة العاصمة بعدما جمع المئات من مناصريه، وفق ما أفاد مدير حملته.



وأكد لطفي دراجي مدير حملة نكاز أن «الشرطة اتصلت به وأخبرته انها نقلته الى الشلف» وتحديداً الى عين مران على بعد نحو 150 كلم حيث منزله العائلي في الجزائر.

ونكاز رجل أعمال يبلغ 47 سنة مقيم أيضاً في فرنسا حيث ولد.

ووفق دراجي فإن السلطات الجزائرية تعودت على «فرض شبه إقامة جبرية على نكاز، حيث ترافقه الشرطة كلما جاء الى الجزائر من المطار الى الشلف». ومنذ السنة الماضية تم رفع هذا الحظر «وأصبحنا نتنقل بحرية، لكن يبدو ان هناك تعليمات جديدة».

Advertisements

وكان نكاز انتقل ظهر أول من امس الى بلدية الجزائر الوسطى وتبعه مئات الأشخاص من أجل التصديق على استمارة تزكيته كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان (ابريل) المقبل.

ويفرض القانون على أي مرشح أن يجمع 60 ألف توقيع عبر استمارات رسمية تقدمها وزارة الداخلية ويصدق عليها في البلدية.

واستقبل أنصار نكاز مرشحهم أمام بلدية الجزائر الوسطى، بصيحات «نكاز رئيس» مع شعارات ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة.

وأضاف لطفي دراجي «لم أتمكن من الاتصال به لأن هاتفه عادة ما يحجز بعد توقيفه، وقد نحدثه بعد أن يصل الى بيته». وأظهر شريط قصير تم بثه على الانترنت شخصاً عرف عنه على أنه نكاز محاطاً برجال بالزي المدني وهم يقتادونه سيراً على الاقدام. ويجوب نكاز منذ أسابيع الجزائر لجمع التواقيع من خلال إعلان تنقلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مرة يتبعه عدد كبير من المناصرين.