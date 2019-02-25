عشرات العسكريين الفنزويليين يفرون إلى كولومبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، أنّ أيام رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، باتت «معدودة»، ووصفه ب«الطاغية»، و«المريض»، مجدداً التزام واشنطن بممارسة الضغط عليه، متوعداً بمزيد من العقوبات، وبدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو من خلال ائتلاف عالمي، في وقت تواصلت الاشتباكات بين محتجين لإدخال المساعدات والقوات الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا التي قطعت كراكاس العلاقات معها، فيما يعتزم رئيس البرلمان المعارض لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الاثنين.

وصرح بومبيو لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» قائلاً: «سنفعل الأشياء التي يجب القيام بها للتأكد من أن صوت الشعب الفنزويلي، وأن الديمقراطية ستسود، وأن هناك مستقبلاً أكثر إشراقاً لفنزويلا». وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أكد أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، رافضاً استبعاد استخدام القوة العسكرية. ووصف الوزير الأمريكي، مادورو ب«الطاغية المريض» لكونه منع المعونات من دخول البلاد، وقال: «نأمل أن يستعيد الجيش دوره في حماية مواطنيه من هذه المآسي».

وأكد بومبيو في تغريدة أن «الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد معارضي إعادة الديمقراطية في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين»، ووصف قوات الأمن التي قمعت تظاهرات أمس الأول ب«العصابات»، بعدما أوقعت قتيلين، وأكثر من 300 جريح، بينهم كولومبيون. وأدان الاتحاد الأوروبي، امس، أعمال العنف واللجوء إلى مجموعات مسلحة من قبل نظام مادورو، من اجل إرهاب المدنيين، لمنع دخول المساعدة الإنسانية، مؤكداً استعداده لزيادة هذه المساعدات.

وأحرقت شاحنتان مع حمولتهما من الأدوية بعيد دخولهما فنزويلا من كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات الكولومبية التي أمرت الشاحنات الأخرى بالعودة أدراجها. كما عادت شاحنات مساعدات برازيلية أدراجها. وقتل شخصان على الأقل، أحدهما فتى، بالرصاص في صدامات، وقعت على الحدود بين البرازيل وفنزويلا، بحسب منظمة حقوقية.

وعادت سفينة أدراجها بعد إبحارها من بورتوريكو محملة بمساعدات، إثر «تلقيها تهديداً بإطلاق النار» من البحرية الفنزويلية.

وأعلن مادورو أمام الآلاف من أنصاره قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وأمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة للمغادرة معلناً «اخرجوا أيها الأوليجارشيون».

ودعا جوايدو من مدينة كوكوتا الكولومبية، السبت، الأسرة الدولية إلى «درس كل الاحتمالات» لمواجهة مادورو. وأعلن أنه سيشارك اليوم في اجتماع «مجموعة ليما»، حيث سيلتقي بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.

وذكرت السلطات الكولومبية أن ما لا يقل عن مئة عسكري فنزويلي، بينهم عدد من الضباط فروا، السبت، وانتقلوا من دون أسلحتهم إلى كولومبيا، حيث طلبوا اللجوء. (وكالات)