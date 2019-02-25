استخدام الهاتف خلال الوجبات يسبب السمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر علماء من مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة، إذ توصلت دراسة أجروها إلى أن مستخدمي الهواتف في نفس وقت تناول الوجبات، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15%، مقارنة مع الأشخاص الآخرين.

وكشفت الدراسة، التي أجريت بتنسيق بين جامعتين في البرازيل وهولندا ونشرت نتائجها في مجلة «علم وظائف الأعضاء والسلوك» الهولندية، أن مطالعة الهاتف أثناء الأكل تؤدي إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها، لأن التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل.

وقال مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة إن استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك. وأضاف: الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باتت مصدراً رئيسياً لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل.