- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي بطل كأس الرابطة للمرة السادسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي صفر-صفر في المباراة النهائية على استاد ويمبلي.
ونال مانشستر سيتي البطولة العاشرة في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي.
كما نال السيتي لقب كأس الرابطة للمرة السادسة في تاريخه ليفك الشراكة مع غريمه اليونايتد وتشيلسي وأستون فيلا الذين كانوا يملكون خمسة ألقاب.
وفشل الإيطالي ساري مدرب تشيلسي في تحقيق لقب أول مع «البلوز» لتزداد حدة الانتقادات التي يواجهها.
وكاد ساري يخرج من الملعب غاضباً بعدما رفض حارس مرمى فريقه الإسباني كيبا التبديل الذي كان سيجريه المدرب الإيطالي بإدخال كبياريو مكانه.
كانت هذه تفاصيل خبر سيتي بطل كأس الرابطة للمرة السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.