سيتي بطل كأس الرابطة للمرة السادسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي صفر-صفر في المباراة النهائية على استاد ويمبلي.

ونال مانشستر سيتي البطولة العاشرة في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي.

كما نال السيتي لقب كأس الرابطة للمرة السادسة في تاريخه ليفك الشراكة مع غريمه اليونايتد وتشيلسي وأستون فيلا الذين كانوا يملكون خمسة ألقاب.

وفشل الإيطالي ساري مدرب تشيلسي في تحقيق لقب أول مع «البلوز» لتزداد حدة الانتقادات التي يواجهها.

وكاد ساري يخرج من الملعب غاضباً بعدما رفض حارس مرمى فريقه الإسباني كيبا التبديل الذي كان سيجريه المدرب الإيطالي بإدخال كبياريو مكانه.